Ганчев: в Купянске ВСУ остались только на определенных защищенных укреппозициях

Украинские подразделения практически покинули Купянск Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире « Соловьев Live ».

По его словам, российские штурмовики уже побывали в центре Купянска.

«Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. А с передовых позиций они уже стараются, конечно, отходить», — сказал Ганчев.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры захода российских военных в Купянск по газовой трубе. Они преодолели около четырех километров, совершив быстрый и незаметный марш-бросок.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что бойцы ВС РФ взяли под контроль железнодорожные станции Купянск-Южный и Заосколье.