Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области
РИА «Новости»: в Курской области ВС России уничтожили группу штурмовиков ВСУ
Под удар российский артиллерии в Курской области попала группа украинских штурмовиков. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российского силового ведомства.
Удар по солдатам ВСУ нанесли в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области. Российские бойцы уничтожили семь украинских штурмовиков, принадлежащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, рассказал собеседник агентства.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об ударе экипажами вертолетов Ка-52М и Ми-8 по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Противник потерял бронетехнику и значительную часть солдат на этом участке, добавили в ведомстве.
Кроме того, российские военные уничтожили боевую бронированную машину и грузовик ВСУ на приграничной территории. Цели удалось поразить прямым попаданием боеприпаса «Ланцет».