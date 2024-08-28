Под удар российский артиллерии в Курской области попала группа украинских штурмовиков. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российского силового ведомства.

Удар по солдатам ВСУ нанесли в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области. Российские бойцы уничтожили семь украинских штурмовиков, принадлежащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, рассказал собеседник агентства.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об ударе экипажами вертолетов Ка-52М и Ми-8 по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Противник потерял бронетехнику и значительную часть солдат на этом участке, добавили в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили боевую бронированную машину и грузовик ВСУ на приграничной территории. Цели удалось поразить прямым попаданием боеприпаса «Ланцет».