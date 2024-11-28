Украинский расчет операторов дронов сдался в плен ВС России вместе с аппаратурой в Харьковской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Расчет состоял из двух солдат, которые выполняли боевые задачи в 14-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Недалеко от Новомлынска на Харьковском направлении они добровольно сложили оружие, аппаратуру и беспилотник, сдавшись в плен военным группировки войск «Запад».

Ранее целое подразделение 79-й бригады ВСУ попало в плен на Кураховском направлении. Солдаты решили сложить оружие, а не «умереть за преступный киевский режим».

Также российские бойцы взяли в плен украинскую военную Наталью Балаклицкую. Она рассказала журналистам, что служила в рядах ВСУ поваром, но потом руководство назначило ее на должность стрелка и под угрозой расстрела отправило в Курскую область.