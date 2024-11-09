Женщина-повар ВСУ попала в плен в Курской области

Российские военные в Курской области взяли в плен украинскую военнослужащую Наталью Балаклицкую. Она рассказала РИА «Новости» , что служила в рядах ВСУ поваром, однако отправилась в российское приграничье под угрозой расстрела в новой должности стрелка.

«Нам командование сообщило, что едем в Курскую область. Говорили, что мы не будем на боевых действиях на передке. При этом, если откажемся, нас расстреляют свои же. После выхода на позицию сказали, что будем там не более семи дней, однако ротации не было», — сообщила военнослужащая.

Балаклицкая отметила, что в один из дней осталась в блиндаже вдвоем с сослуживцем, пока остальные ушли помогать нести раненого бойца с соседней позиции. После этого появились российские военные.

«К нам в норку начали залетать автоматные пули. Мы решили сдаться в плен без оружия. В ряды ВСУ вступить меня вынудили жизненные обстоятельства: нужно было кормить детей», — сказала она.

Днем ранее стало известно, что почти 50 украинских военных сдались в плен ВС России со 2 по 8 ноября.