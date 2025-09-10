Солдаты ВСУ три дня сидели без воды, пока не сдались в плен российских военным. Об этом рассказал украинский пленный Дмитрий Хвостик в беседе с РИА «Новости» .

«Отнеслись как к человеку. Мы поговорили, все нормально. Первое, что мы спросили, дайте, пожалуйста, воды, потому что мы даже не смогли разговаривать», — сказал он.

По словам военного, в горле пересохло из-за трехдневной жажды. Единственная надежда была на дождь, но на украинских позициях он давно не шел.

Ранее стало известно, что жители приграничных районов Сумской области остались без продуктов и медицинской помощи, потому что ТЦК мобилизовали всех врачей и водителей. При этом части ВСУ, дислоцированные на территориях, бездействуют.

До этого в силовых структурах сообщили, что ВСУ потеряли до 70% боевиков при контратаках в Сумской области.