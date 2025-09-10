ТЦК мобилизовали всех врачей и водителей в приграничных районах Сумской области

Жители Сумской области остались без продуктов и медицинской помощи из-за действий украинских военкомов. Сотрудники ТЦК массово мобилизуют водителей и врачей. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«В приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что части украинской армии, дислоцированные в районах, не предпринимают никаких действий.

Ранее стало известно, что украинская армия потеряла до 70% военных при контратаках в Сумской области. ВСУ совершили четыре неудачные контратаки в Андреевке и две — около Алексеевки. В итоге понесли колоссальные потери.