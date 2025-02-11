В Курской области военные 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ убили своего товарища, привязав его к дереву. Об этом рассказал представитель российского силового ведомства в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, при штурме окопов военнослужащие группировки «Север» обнаружили тело украинского солдата недалеко от населенного пункта Николаево-Дарьино. Оно было привязано к дереву. Выяснилось, что в таком состоянии его оставили сослуживцы.

Ранее стало известно, как украинские военные в панике устранили раненого товарища. В распоряжении журналистов оказалась запись с переговорами боевиков.

На ней офицер ВСУ с позывным Моряк получил доклад от солдат, находящихся под огнем российской армии. В одного из них прилетела граната, товарищи стали искать кровоостанавливающий жгут и сообщили о произошедшем. После этого Моряк приказал устранить раненого.