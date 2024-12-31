Бойцы ВСУ в панике оставили позиции под Торецком и убили раненого сослуживца

Бойцы Вооруженных сил Украины оказались в тяжелом положении в окрестностях Торецка (российское название — Дзержинск) в ДНР. Российские военные перехватили их радиопереговоры с командованием, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Журналисты опубликовали запись радиоперехвата между военнослужащими ВСУ с позиций в районе Торецка и командно-наблюдательным пунктом батальона. Украинский офицер с позывным Моряк получил панический доклад от военнослужащих под огнем российской 132-й бригады 51-й армии Южного военного округа.

«Мы отходим. <…> Слева зашла БМП, минус. <…> Один 300-й, по другому неизвестно», — доложил боец.

В одного из военнослужащих прилетела граната и сильно повредила руку. Сослуживцы принялись искать кровоостанавливающий жгут, но Моряк приказал устранить раненого.

Российские военные продвинулись в ДНР. К середине декабря они зачистили в Торецке район Забалка, который находится к северу от уже освобожденных терриконов шахты Центральная. Бои шли также в частном секторе, недалеко от террикона шахты № 10.