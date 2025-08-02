Группировка Вооруженных сил Украины в Красноармейске (украинская название — Покровск) утратила главный путь снабжения и готовится к сдаче города. На его взятие российские войска потратят всего несколько дней, сообщил The Daily Telegraph .

Украинские военные смирились с тем, что потеря Красноармейска неизбежна. Вооруженные силы России захватили соседний город Родинское, через который проходил основной путь снабжения. Постоянно кружащие над головами беспилотники сделали невозможными любые перемещения.

«Хотя Россия еще не начала полномасштабного наступления, каждый день приближает Покровск к окружению. Некоторые солдаты предсказывают, что он может пасть в течение нескольких дней», — сказал один из офицеров.

Из-за этого упал моральный дух солдат. Многие из них написали рапорты о переводе на другие участки.

Скорую сдачу Красноармейска спрогнозировал отставной подполковник Дэниэл Дэвис. Он подтвердил, что ВС России стремительно продвигаются.