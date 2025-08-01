Telegraph: у ВСУ нет шансов удержать Красноармейск от напора ВС России

ВС России набирают темпы наступления. Не исключено, что скоро Красноармейск окажется под полным контролем российской армии, сообщила британская газета The Telegraph .

«Перспективы мрачные, а моральный дух украинских войск здесь низкий», — говорится в публикации.

В статье отметили, что падение Красноармейска теперь остается только вопросом времени. Российские войска уже расположились по периметру города, также подразделения были замечены внутри.

Успехи армии России на Красноармейском направлении сильно повлияли на моральное состояние ВСУ, многие боевики подали заявления о переводе в другие бригады. По данным газеты, россияне успешно выявляют и атакуют слабые места украинской обороны, а беспилотники создают постоянное напряжение у противника.

Ранее в группировке войск «Центр» сообщили, что подразделения ВСУ начали отступать с позиций под Красноармейском. При этом солдаты бросают оружие и боеприпасы.