Сальдо: ВСУ сжигают тела убитых наемников или сбрасывают их в Днепр

ВСУ на правом берегу Днепра избавляются от тел убитых иностранных наемников, чтобы тех невозможно было идентифицировать. Об этом сообщил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Либо просто сжигают, либо сбрасывают в Днепр, предварительно лишив их документов и прочих опознавательных знаков», — добавил он.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что батальон иностранных наемников в составе украинской армии понес большие потери при российском авиаударе по Волчанскому району Харьковской области.

Всего, по некоторым данным, на Украине уничтожены или пропали без вести около трех тысяч иностранцев, в основном это выходцы из Колумбии.