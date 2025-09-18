Mash: на Украине погибли или пропали 3 тыс. воевавших за ВСУ наемников

Хакеры взломали рабочую почту одного из украинских офицеров и выяснили, что на Украине пропали или погибли порядка трех тысяч иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, хакеры из Nessus CGOP получили информацию о потерях, журналы боевых действий и рапорты.

В документах говорилось, что на Украине воевали 303 наемника из Колумбии, 89 — из США, 42 — из Великобритании, 29 — из Бразилии, 25 — из Франции, 19 — из Польши. Согласно данным, большая часть колумбийцев погибла в Курской области.

В списке оказались также наемники из Барбадоса, Коста-Рики, Шри-Ланки. Порядка двух тысяч иностранцев считаются пропавшими без вести.

По информации Mash, входящие в состав «Азова»* наемники понесли тяжелые потери в Донецкой и Луганской областях. Часть иностранцев командование ВСУ перебросило на Днепропетровское направление для удержания наступления ВС России в районе Вороное. Британцы и мексиканцы сражались на Харьковском направлении, а штурмовики из Израиля — на Покровском.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские войска поразили военные склады и инфраструктуру связистов ВСУ в Донецкой Народной Республике. По его словам, связью занимались иностранные наемники, которые говорили на немецком языке.

*запрещенная в России террористическая организация.