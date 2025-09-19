Батальон иностранных наемников ВСУ понес серьезные потери в районе населенного пункта Юрченково Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Батальон иностранных наемников понес большие потери в результате авиаудара в районе Юрченково», — заявил источник.

Численность батальона в ВСУ составляет около 400-800 человек. В Минобороны России подчеркивали, что Украина использует иностранных наемников в роли «пушечного мяса».

Также стало известно, что на территории Украины погибли или пропали порядка трех тысяч иностранных солдат. В рядах ВСУ воевали 89 американцев, 303 колумбийца, 29 бразильцев, 42 британца, 19 поляков, 25 французов.

Несколько дней назад ВСУ перебросили на границу ДНР латиноамериканских наемников в составе 110-й бригады территориальной обороны Украины. Сами боевики оценивают себя как «расходный материал».