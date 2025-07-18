Территориальные центры комплектования (ТЦК) после ударов ВС России стали прятать свои пункты сбора. Украинские военкоматы размещают в школах или в больницах, сообщили РИА «Новости» в российском подполье.

«Опасающиеся новых ударов военкомы рассредоточивают подчиненные им силы по разным зданиям. Однако все перемещения фиксируются», — сказал он.

По словам представителя подполья, под работу военкоматов выделяют здания неработающих школ, дворцов культуры и спорта или больниц. Этот маневр используют для того, чтобы после очередного удара по ТЦК киевские власти могли утверждать, что под удар попал «объект гражданской инфраструктуры».

С начала июля ВС России намеренно ведут кампанию по уничтожению военкоматов на Украине. Под удары «Геранями» попали ТЦК в Одессе, Кривом Роге, Харькове и Запорожье. Уставшие от насильственной мобилизации жители Украины поддерживают тактику российских военных.