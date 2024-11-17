Украинские власти установили особый режим для иностранцев в Одесской области

Украинские власти ввели особый режим в Одесской области. Во время военного положения иностранным гражданам теперь запрещено въезжать на черноморское побережье. Приказ показал РИА «Новости» координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Согласно документу, особый режим вводится на период военного положения. Ограничения также распространяются на транспортные средства иностранных, консульских учреждений и представительств международных организаций. На «определенные территории» запрещается доступ владельцам и пользователям помещений и земельных участков.

В то же время запрет на пребывание не касается военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников Службы безопасности Украины, Национальной гвардии и представителей других правоохранительных органов. Им разрешено перевозить военные грузы и лиц, имеющих при себе оружие и боеприпасы.

«Установить, что патрулям на территории, где введен особый режим <…> предоставлено право: проверять у лиц документы, удостоверяющие личность, входить (проникать) на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые и другие помещения», — следует из документа.

В то же время на Украине продолжается принудительная мобилизация. Сотрудники ТЦК активно проводят рейды по торговым центрам и спортивным клубам в поисках уклонистов в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Некоторые жители активно сопротивляются. Ранее неизвестный в балаклаве сломал ногу военкому в Одесской области. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавший сбежал.