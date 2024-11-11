Неизвестный сломал ногу военкому в Одесской области

«На 53-летнего работника ТЦК напали у его дома в поселке Любашовка. Это был мужчина в балаклаве», — отметили в публикации

По данным издания, неизвестный нанес несколько ударов и сбежал. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него открытый перелом ноги, а также различные раны и ушибы.

Сотрудники ТЦК активно проводят рейды по торговым центрам и спортивным клубам в поисках уклонистов в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Для того, чтобы пополнить ряды ВСУ, они используют любые средства, в том числе и незаконные. Например, приехавшего в командировку в Ивано-Франковскую область киевлянина похитили и закрыли его в подвале. Военкомы принуждали его подписать документы для мобилизации.