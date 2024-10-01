Украинские власти признали, что бои идут уже в черте Угледара

Украинский «глава» Донецкой ОВА Филашкин признал бои в черте Угледара

Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com
Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский «глава» Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин признал, что бои идут в черте Угледара. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Бои идут в границах города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — сообщил он.

По словам Филашкина, в городе остаются 107 мирных жителей.

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную, западную и восточную части Угледара, а украинские остаются только в северной. Он добавил, что в центре города удалось установить флаг России.

Бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев призвал командование как можно скорее вывести группировку из города, поскольку деблокировать его уже невозможно.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте