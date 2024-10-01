Украинские власти признали, что бои идут уже в черте Угледара

Украинский «глава» Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин признал, что бои идут в черте Угледара. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Бои идут в границах города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — сообщил он.

По словам Филашкина, в городе остаются 107 мирных жителей.

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль южную, западную и восточную части Угледара, а украинские остаются только в северной. Он добавил, что в центре города удалось установить флаг России.

Бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев призвал командование как можно скорее вывести группировку из города, поскольку деблокировать его уже невозможно.