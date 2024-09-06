Украинские уклонисты рискнули пройти минное поле ради побега в Белоруссию

Группа украинских мужчин планировала втайне от пограничников сбежать в Белоруссию. Для пересечения границы они пытались пройти через минное поле, сообщила Госпогранслужба Украины.

Ведомство опубликовало видеозапись с задержанием уклонистов. На кадрах видно, что пограничники поймали пять мужчин.

В августе Госпогранслужба Украины задержала гражданина Словакии, который незаконно переправлял украинцев призывного возраста через границу. Мужчина не смог предъявить пограничникам документы и пытался убедить их, что просто собирал грибы. Его задержали и обвинили в незаконном пересечении границы и неповиновении требованиям сотрудника Госпогранслужбы.

За день до этого несколько уклонистов попытались сбежать в Румынию. В районе коммуны Тарна Марени они напали на украинских пограничников и отобрали у них оружие и боеприпасы. Румынские силовики нашли нелегалов спустя несколько часов. Один из них попросил у Румынии политическое убежище.