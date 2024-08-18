Вывозившего уклонистов за границу словака поймали на Украине

На Украине задержали словака за нелегальную переправку украинцев в ЕС

Фото: Freepik

Украинские пограничники задержали гражданина Словакии, который нелегально переправлял через границу украинцев призывного возраста. Об этом сообщило западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Задержание проходило в 300 метрах от границы. У словака не было при себе документов, при этом он пытался убедить пограничников в том, что ходил в лес за грибами.

Проверка показала, что в конце 2022 года 29-летнего иностранца задерживали за незаконную переправку в Словакию двух украинцев. В итоге, его приговорил к пяти годам лишения свободы.

На задержанного составили протоколы о незаконном пересечении границы и неповиновении требованиям сотрудника Госпогранслужбы.

Украинцы часто пытаются спастись от мобилизации бегством в соседние страны. В Румынии, например, задержали двух уклонистов, которые напали на патруль. Граждане Украины отобрали оружие и незаконно пересекли границу.

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