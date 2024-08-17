Украинские уклонисты вновь напали на пограничников ради побега в Румынию

В Румынии задержали двух украинцев, которые напали на патруль, отобрали оружие и незаконно пересекли границу. Один из них дал показания и попросил политического убежища, сообщил сайт PresaSM .

Беглецов разыскали всего за несколько часов после того, как погранслужба Украины сообщила коллегам из Румынии о случившемся в районе коммуны Тарна Маре. Несколько украинцев напали на пограничный патруль, отобрали оружие и боеприпасы, а затем пересекли границу.

Румынские пограничники, полицейские и жандармы устроили рейд в приграничной территории. К поискам уклонистов подключили не только автомобили, но и вертолет. Первого нарушителя схватили через два часа, второго — еще через пять. Украинские пограничники задержали третьего человека — женщину, которая не успела пересечь рубеж.

Один из задержанных показал место, где спрятал оружие. Заряжающее устройство и боеприпасы к нему нашли по другую сторону, в 600 метрах от разграничительной линии на Украине. Мужчина запросил политическое убежище.

Это не первый случай бегства в Румынию украинцев, не желающих попасть под мобилизацию, сообщил Life. Один мужчина в Черниговской области погиб в схватке с пограничником, другой получил ранение.