Украинские спецслужбы все чаще стали вербовать людей через Telegram и WhatsApp

Украинские спецслужбы все чаще стали использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp, чтобы вербовать жителей России на диверсии и теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В качестве примера представители спецслужбы привели подростков, которые пытались поджечь одно из зданий Министерства обороны в Вышнем Волочке накануне Дня Победы. В их телефонах нашли переписку в Telegram с украинским куратором, видеоотчеты о разведке перед диверсией и изготовлении коктейлей Молотова.
О том, что украинские спецслужбы используют для вербовки мессенджеры, в ФСБ сообщали и ранее. Например, в феврале сотрудники госбезопасности сорвали планы восьми россиян из шести регионов устроить теракты в местах дислокации российских военных. В сообщении также упоминалось, что нашли исполнителей для этого через WhatsApp и Telegram.
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