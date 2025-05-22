Два подростка собирались устроить теракт на объекте Минобороны в Вышнем Волочке

Сотрудники ФСБ пресекли попытку поджога подростками одного из зданий Минобороны в Вышнем Волочке Тверской области. Преступление они планировали совершить накануне празднования 9 Мая. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Установлено, что 14-летний и 17-летний подростки были приверженцами идей неонацизма и через мессенджер Telegram общались с украинским куратором.

Юноши отправляли ему видео с присягой боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также по его заданию планировали устроить теракт — поджечь одно из зданий Министерства обороны России накануне праздничных мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подростки направляли видео о проведении разведки на месте планирования преступления и изготовления зажигательных смесей.

Силовики пресекли попытку поджога. Юношей задержали. В их отношении возбудили уголовные дела по статьям об участии в деятельности террористической организации и подготовке к террористическому акту.

Накануне 25-летнего жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии с БПЛА.