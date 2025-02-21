ФСБ сорвала планы 8 россиян устроить теракты в местах дислокации военных

Сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали планы восьми россиян из шести регионов совершить теракты в местах дислокации военных по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

Злоумышленников выявили в Челябинской, Курской, Оренбургской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае. По заданию украинских спецслужб они поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций.

«Также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение», — заявили в ФСБ.

Кураторы использовали мессенджеры WhatsApp и Telegram для вербовки россиян. Задержанных признали виновными и приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от трех до пяти лет наказания в тюрьме.

Накануне сотрудники ФСБ пресекли теракт, запланированный украинскими спецслужбами. Они собирались убить чиновника Саратовской области с помощью завербованного россиянина.