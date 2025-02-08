Украинские спецслужбы устроили диверсию с заминированными FPV-очками в зоне СВО

Украинские спецслужбы совершили диверсию в зону проведения спецоперации — под видом гуманитарной помощи они направили российским военным заминированные FPV-очки. Об этом РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Официально данная информация не подтверждалась.

Рогов рассказал, что спецслужбы Украины подсунули волонтерам заминированное оборудование, а те передали его на фронт. По его словам, правоохранители занимаются расследованием этих случаев.

«Поступила информация от военнослужащих с фронта о случаях появления под видом гуманитарной помощи заминированных FPV-очков Skyzone модели Cobra», — пояснил Рогов.

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