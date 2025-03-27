На Украине спецслужбы начали готовить провокации в Николаеве. Они планируют обвинить Россию в ударах по энергообъектам города и оправдать якобы ответные атаки ВСУ, сообщил РИА «Новости» представитель подполья.

«Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до 10 человек, для подготовки провокации в Николаеве. В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу», — рассказал подпольщик.

Он добавил, что к группам прикрепили блогеров и журналистов. Кроме того, в Николаев везут обломки российских дронов и большое количество взрывчатки. Украина планирует обвинить Россию в нарушении договоренностей, а также оправдать «якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма».

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ в направлении запорожского завода «Мотор Сич». Боевики ВСУ контролируют это предприятие.

До этого представитель антифашистского подполья сообщал, что офицеры 100-й ОМБр ВСУ вымогают у подчиненных 35 тысяч долларов за перевод с фронта в тыловые районы.