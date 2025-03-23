Офицеры 100-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины вымогают у своих подчиненных 35 000 долларов за перевод на службу с передовой в тыл. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель антифашистского подполья.

«Командование сотой отдельной мехбригады ВСУ установило для своих военнослужащих коррупционные расценки. <…> В частности, за перевод на постоянной основе с передовой в тыловые районы командование требует с военнослужащего 35 000 долларов США», — рассказали в подполье.

Как сообщил представитель движения, в 100-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины коррупция достигла небывалых масштабов. За любую услугу, будь то отпуск или освобождение от службы на передовой, установлена фиксированная плата.

Ранее репортер финской газеты Кости Хейсканен рассказал о вопиющих зверствах ВСУ. По его словам, украинские военные, сбегая из Курской области, превратили села в руины, заминировали территории и разграбили дома местных жителей. Жительница Курской области Лидия рассказала, что боевики несколько раз насиловали ее: ловили на улице и затаскивали в машину.