Украинские спецслужбы не смогли эвакуировать иностранцев из Красноармейска

ГУР несколько раз пыталось вывезти группу иностранных граждан из района Красноармейска. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт», — отметил он.

По его словам, точных данных о судьбе самолета и его пассажирах пока нет.

Кимаковский также рассказал о нескольких попытках ГУР высадить свой десант под Красноармейском. Он уточнил, что ВС России атаковали боевиков.

«Есть погибшие и раненые», — подтвердил советник главы ДНР.

Минобороны России 2 ноября сообщило о работе штурмовых отрядов 2-й армии в Красноармейске. Военнослужащие продолжают ликвидировать окруженные подразделения ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны.

Также ВС России завершают зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог и атакуют украинских боевиков в укрепленном опорном пункте на юго-востоке города.