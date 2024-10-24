Conversation: ВСУ оттесняют по всем фронтам, в том числе в Курской области

Вооруженные силы Украины отброшены на всех фронтах в зоне спецоперации и в Курской области. Об этом редактор The Conversation Трейси Уолш написала в своей статье.

По словам Уолш, ее знакомый, военный аналитик, сравнил положение ВСУ с ситуацией, в которой оказалась немецкая армия в январе 1945 года.

«Украинцев отгоняют на всех фронтах. Это происходит и в Курской области России, в которую они с большой надеждой вошли в августе. Еще у них заканчиваются солдаты», — отметила журналистка.

Уолш напомнила, что отступление украинских войск наблюдается почти весь 2024 год. В начале октября ВС России освободили Угледар, сейчас окружили Селидово, а зимой предстоит битва за стратегически значимый промышленный центр — Покровск.

По мнению журналистки, сейчас Украина ведет противостояние на истощение с Россией. Однако еще ни одна страна не одерживала победу над РФ в подобном, поэтому «победа Киева невозможна».

Ранее Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на Покровском и Кураховском направлениях в ДНР.