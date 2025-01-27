Группа бойцов ВСУ добровольно сдалась в плен в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС .

Пленными стали военнослужащие из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Сейчас солдаты находятся в безопасности, им оказывают необходимую помощь.

Накануне стало известно, что командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен в Курахове. Во время боев он спустился на первый этаж здания, который был занят российскими военными. Попав в плен, украинский командир также убедил сдаться своих сослуживцев.

Ранее попавший в плен боец ВСУ заявил, что у Вооруженных сил Украины нет возможностей для контрнаступления в ДНР. Если такую операцию и начнут, она станет бессмысленной.