Украинские солдаты сдались в плен в Великой Новоселке

Группа бойцов ВСУ добровольно сдалась в плен в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС.
Пленными стали военнослужащие из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Сейчас солдаты находятся в безопасности, им оказывают необходимую помощь.
Накануне стало известно, что командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен в Курахове. Во время боев он спустился на первый этаж здания, который был занят российскими военными. Попав в плен, украинский командир также убедил сдаться своих сослуживцев.