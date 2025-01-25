Боец Нифер: командир ВСУ в Курахове ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен

Во время боев в многоэтажке в Курахово командир украинских военных по ошибке спустился на этаж, который уже был занят российскими военными. В результате он попал в плен, а позже убедил своих сослуживцев тоже сдаться. Об этом рассказал РИА «Новости» боец российского штурмового отряда с позывным Нифер.

Во время сражения за многоэтажку на окраине Курахова штурмовая группа российских военных заняла позиции на первом этаже здания. На верхних этажах защитники продолжали оказывать сопротивление.

«Начало темнеть. Они (украинские военные — прим. ред.) нас хотели „штурмануть“. И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен», — сказал Нифер.

Еще один военнослужащий украинской армии, осознав, что его командир попал в плен, тоже решил прекратить сопротивление и самостоятельно сдаться российским штурмовикам.

«Мы отпустили командира ВСУ назад пообщаться со своими, чтобы они сдавались. Командир сходил, вернулся, и мы пошли <…> поговорить с ними», — поделился подробностями штурмовик.

Ранее российский военнослужащий с позывным Босяк зашел в расположение к 13 солдатам ВСУ в Курахове и уговорил их сдаться. Он сообщил им, что у них нет другого выхода, потому что они оказались в окружении, и им следует сложить оружие.

На Украине призвали к отступлению ВСУ из района Курахова. Украинский пропагандист Юрий Бутусов заявил, что «отход с этих выступов нужен просто критически».