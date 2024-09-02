«Послали как мясо». От украинских военных скрывали, что они в Курской области

Украинский пленный Анисимов: командир не говорил, что мы в Курской области

Некоторые украинские военные, участвовавшие в попытке вторжения на территорию России в Курской области, скрывали от своих подчиненных, где те находятся. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов, сообщило РИА «Новости» .

«То, что он (командир — прим. ред.) знал — это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся», — сказал Анисимов.

Пленный рассказал, что отказывавшихся выполнять задачи мобилизованных расстреливали. Анисимову и его сослуживцам приказали пройти в российскую деревню, окопаться и сидеть там.

«Нас туда послали как мясо», — подчеркнул он.

Одна из жительниц Курской области сообщила, что украинские солдаты намеревались похитить и отправить на Украину жителей приграничья.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что бойцы ВСУ попытались занять российские позиции, но пострадали сами. В целом он оценил обстановку на Курском направлении как контролируемую.

По данным Минобороны России на 1 сентября, потери ВСУ в живой силе с начала боев в Курской области превысили 8,5 тысячи. Также противник лишился военной техники, в том числе западного производства.