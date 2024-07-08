Украинские СМИ сообщили об отключениях света в Одессе

В Одессе отключилось электричество, на улицах остановился электротранспорт. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

«В Одессе местные паблики сообщают об отключениях света и остановке электротранспорта», — сообщило издание.

О причинах происшествия не сообщается.

В субботу Киевская областная администрация анонсировала открытие еще почти 400 «пунктов несокрушимости», где можно зарядить гаджеты. Меры примут из-за проблем с электроснабжением.

В тот же день стало известно, что жители Сум после взрывов остались не только без электричества, но и без водоснабжения.

В прошлую среду аналитик предрек Украине самую тяжелую зиму с начала конфликта. По его словам, страна не успеет восстановить энергомощности, уничтоженные ударами российской армии.