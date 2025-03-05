Украинские ракеты не смогли уничтожить российскую САУ «Мальва»

Две украинские ракеты не смогли уничтожить российскую самоходную артиллерийскую установку «Мальва». Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель ».

Первый удар нанесли ракетой M31A1 с осколочно-фугасной боевой частью и попали рядом, второй — M30A1 с вольфрамовыми шариками. Этот удар пришелся сверху, но после него российская САУ так и не вспыхнула. Авторы канала объяснили это хорошим бронированием кабины.

«Самоходка имеет все шансы вернуться после ремонта», — подытожили они.

Ранее пресс-служба МЧС показала, как саперы обезвреживают французскую крылатую ракету SCALP, найденную неразорвавшейся в Курской области. Убедившись с помощью беспилотника, что никого постороннего рядом нет, специалисты уничтожили ее на месте накладным зарядом.