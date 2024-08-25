Украинские ракету и дрон сбили под Курском

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили украинскую ракету и БПЛА

Фото: Pxhere

Еще одну украинскую ракету и беспилотник уничтожены в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Спасибо бойцам [систем] ПВО!» — написал он.

Спустя почти 10 минут в регионе объявили воздушную тревогу. Жителей призвали спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее российские войска отразили атаки штурмовых украинских групп в Комаровке, Малой Локне, Нечаеве и Черкасском Поречном под Курском. До этого вертолетчики уничтожили личный состав и бронетехнику противника. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в регионе идут непрерывно. Но обстановка в приграничье под контролем ВС России.

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