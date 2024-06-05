Украинские пограничники заминировали побережье Тисы от уклонистов

Весной пограничники Украины начали минировать побережье реки Тисы, которая отделяет страну от Румынии и Венгрии. Вдоль границы нашли тела первых погибших уклонистов, сообщил источник РИА «Новости» .

«Вот только в апреле стали минировать — и уже первый „улов“. Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — сказал он.

Видео с погибшими украинцами, пытавшимися из-за усиления мобилизации сбежать из страны, появились в соцсетях. На одном из роликов пограничник обнаружил в зарослях в районе Тисы мужчину с ампутированной от взрыва ногой.

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что только в мае в реке Тисе нашли тела 10 утонувших беглецов. Они пытались пересечь границу в Закарпатской области. Некоторых уклонистов расстреливали прямо в воде.