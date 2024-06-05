Украинцев с двойным гражданством перестали выпускать за границу

На Украине вступил в силу запрет на выезд за границу для военнообязанных с двойным гражданством и видом на жительство в другой стране. Об этом объявил официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщил РБК .

«Ранее мы действительно выпускали с территории Украины лиц, которые имели ВНЖ за границами Украины. Сейчас эту категорию граждан мы тоже не пропускаем», — сказал он.

В рамках ужесточения законодательства о мобилизации запретили переходить границу украинцам, оформившим двойное гражданство, объявило посольство США. Дипломаты предупредили своих граждан, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд заказан. Оказавшихся на Украине американцев призвали укрыться в безопасном месте, а тех, кто только собирался туда приехать, изменить планы.

На Украине приняли закон об усилении мобилизации. Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила, что он может привести к расколу в обществе.