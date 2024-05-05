Украинские пограничники назвали популярное направление для побега уклонистов | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 11:35 Украинские пограничники назвали популярное направление для побега уклонистов Погранслужба Украины: уклонисты часто пытались сбежать в Молдавию Christophe Gateau/dpa / Global Look Press

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Украинские уклонисты стремятся покинуть территорию страны через транзитную дорогу в Одесской области, которая проходит через село Паланка в Молдавии. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что украинцы бросают свои автомобили прямо на дороге рядом с молдавской границей. По словам Демченко, пограничники контролируют эту трассу, но через нее все равно иногда сбегают уклонисты.

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«Кто-то прячется в транспортном средстве, кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии», — добавил представитель погранслужбы.

Он подчеркнул, что украинская сторона сотрудничает с Молдавией и борется с незаконными попытками выезда из страны.

Ранее замминистра образования Украины Михаил Винницкий анонсировал промежуточные экзамены в вузах, с помощью которых вычислят уклонистов. По его мнению, испытания отсеют недобросовестных мужчин-аспирантов от 25 лет и старше.