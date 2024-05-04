Уклонистов среди студентов и аспирантов будут вычислять с помощью экзамена на Украине | 360°

Мир 04 мая 2024, 19:31 Уклонистов среди студентов и аспирантов будут вычислять с помощью экзамена на Украине Экзамен для студентов и аспирантов введут на Украине для выявления уклонистов РИА «Новости»

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Украинских студентов и аспирантов проэкзаменуют, чтобы вычислить уклонистов. В вузах планируют ввести промежуточный экзамен, чтобы выявить тех, кто под предлогом обучения смог избежать мобилизации, сообщило издание «Страна.ua».

«Такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые начали учебу в 2022 году. Сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, не составит проблем», — процитировало издание замминистра образования Украины Михаила Винницкого.

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По словам чиновника, благодаря нововведению вузы отсеят недобросовестных мужчин-аспирантов от 25 лет и старше.

Он назвал аспирантуру способом уйти от определенных обязанностей и призвал исправлять эту ситуацию.

Журналисты уточнили, что студентов, которые не сдали экзамен, будут отчислять.

На днях из реки Тисы на границе с Румынией вытащили тела двух мужчин. Как выяснилось, они пытались сбежать с Украины от мобилизации, но утонули.