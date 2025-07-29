Над Минском сбили беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы сбили неизвестный беспилотник в Минске. БПЛА упал на улицу на окраине города. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь.

Никто не пострадал. Военные усилили контроль над воздушным пространством. За ситуацией следит лично президент Александр Лукашенко.

В октябре прошлого года белорусский лидер подписал указ, которым разрешил сотрудникам всех силовых ведомств республики, в том числе Следственного комитета, МЧС и таможенной службы, применять оружие и спецсредства против беспилотников. Ранее такой возможностью обладали только военные и служащие органов внутренних дел.