Над Минском сбили беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы сбили неизвестный беспилотник в Минске. БПЛА упал на улицу на окраине города. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь.
Никто не пострадал. Военные усилили контроль над воздушным пространством. За ситуацией следит лично президент Александр Лукашенко.
В октябре прошлого года белорусский лидер подписал указ, которым разрешил сотрудникам всех силовых ведомств республики, в том числе Следственного комитета, МЧС и таможенной службы, применять оружие и спецсредства против беспилотников. Ранее такой возможностью обладали только военные и служащие органов внутренних дел.
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