Тротил и поражающие элементы нашли в упавшем в Минске беспилотнике

СК Белоруссии: сбитый в Минске дрон нес тротил и поражающие элементы

Белорусские саперы обнаружили в боевой части обломков упавшего в Минске беспилотника тротил и большое количество поражающих элементов в виде металлических шариков. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

В ведомстве заявили, что упавшие во дворе дома на улице Матусевича обломки летательного аппарата не взорвались, но повредили несколько припаркованных автомобилей.

В результате происшествия никто не пострадал, и эвакуация жильцов не потребовалась.

На месте происшествия продолжили работать следователи, которые забрали для изучения фрагменты корпуса и крыльев беспилотника, а также двигатель и приборы навигации.

По данным Министерства обороны Белоруссии, пролетавший над Минском беспилотник сбили системами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве заявили, что после происшествия усилили контроль над воздушным пространством республики.