Украинские инженеры не научились говорить на мове

В процессе ознакомления с шильдиком сбитой ракеты «Фламинго» выяснилось, что украинские инженеры не говорят на мове. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«На одном из шильдиков сбитой сегодня ракеты „Фламинго“ имеется надпись „Ступень захисту“, что должно было бы означать „Степень защиты“, но есть одно „но“. Слово „степень“ на украинском будет звучать как „ступінь“, а не „ступень“», — указали авторы канала.

Также отмечается, что украинские каналы уже начали заявлять, что российские военные якобы не сбивали ракету «Фламинго». Некоторые писали про «российский вброс» и «ошибку гугл-переводчика».

Авторы канала иронично отметили, что онлайн-переводчики, что доказала проверка, прекрасно справились с переводом этого слова, чего нельзя сказать про инженеров с Украины.

Об уничтожении ракеты ВСУ «Фламинго», которую в Киеве анонсировали как новейшее украинское оружие, сообщили вечером 9 октября. Ее сбил ЗРК «Бук».