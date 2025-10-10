Украинские инженеры не научились говорить на мове
«РВ»: на шильдике украинской ракеты «Фламинго» написали русское слово «ступень»
В процессе ознакомления с шильдиком сбитой ракеты «Фламинго» выяснилось, что украинские инженеры не говорят на мове. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«На одном из шильдиков сбитой сегодня ракеты „Фламинго“ имеется надпись „Ступень захисту“, что должно было бы означать „Степень защиты“, но есть одно „но“. Слово „степень“ на украинском будет звучать как „ступінь“, а не „ступень“», — указали авторы канала.
Также отмечается, что украинские каналы уже начали заявлять, что российские военные якобы не сбивали ракету «Фламинго». Некоторые писали про «российский вброс» и «ошибку гугл-переводчика».
Авторы канала иронично отметили, что онлайн-переводчики, что доказала проверка, прекрасно справились с переводом этого слова, чего нельзя сказать про инженеров с Украины.
Об уничтожении ракеты ВСУ «Фламинго», которую в Киеве анонсировали как новейшее украинское оружие, сообщили вечером 9 октября. Ее сбил ЗРК «Бук».