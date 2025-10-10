Появилось фото первой сбитой украинской ракеты «Фламинго»

Для уничтожения «Фламинго», которую анонсировали как новейшее украинское оружие, использовался зенитный ракетный комплекс «Бук». В момент атаки ракета летела со скоростью 600 километров в час.

На кадрах показали внутренние детали ракеты. Автор поста написал, что ракета была «сделана максимально дешево».

Военный корреспондент Юрий Котенок также опубликовал фотографию электронного блока управления, оставшегося от «Фламинго». Ракета имеет движок от чешского «Альбатроса» Л-39.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к началу 2026 года оборонные предприятия запустят массовое производство «Фламинго». На Западе выразили уверенность, что новые ракеты не повлияют на ход военного конфликта.