Украинские FPV-дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородского района | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 13:36 Украинские FPV-дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородского района Гладков: ВСУ атаковали три села Белгородского района FPV-дронами РИА «Новости»

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Украинские боевики с помощью FPV-дронов атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотник ВСУ ударил по селу Щетиновка. Там атаке подвергся ехавший по дороге молоковоз.

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«В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна», — уточнил Гладков.

Украинский дрон атаковал село Отрадное. Беспилотник пытался ударить по локомотиву передвижной лаборатории. Пострадавших нет, вагон посекло.

В селе Чайки дрон ВСУ атаковал легковушку. Никто не пострадал.

В понедельник, 6 мая, боевики ВСУ ударили дронами в Березовке по двум машинам, перевозившим рабочих, и легковому автомобилю. Погибли семь человек, еще около 35 получили ранения, в том числе дети. Несовершеннолетние получили поверхностные травмы.