ВСУ ударили по автомобилю с пятилетним ребенком в Запороожье

Балицкий: дрон ВСУ атаковал машину с мирными жителями в Запорожье

Киевские боевики намеренно направили беспилотник в автомобиль с мирными жителями на трассе Михайловка — Васильевка. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

В машине находились женщина и мужчина с их пятилетним внуком. Всю семью доставили в больницу.

«Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал, но также находится под наблюдением врачей», — рассказал Балицкий.

Губернатор добавил, что поддерживает связь с министерством здравоохранения и экстренными службами, а также пообещал оказать пострадавшей семье всю необходимую помощь.

Ранее пять детей и водитель пострадали при ударе украинского дрона по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.