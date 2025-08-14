Украинские дроны ударили по машинам с людьми в белгородском селе Пристень

Гладков: один человек погиб и трое ранены после атаки атаки дронов ВСУ

В результате атак украинских дронов в Белгородской области один человек погиб и трое получили ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Вражеские беспилотники ударили по двум легковым автомобилям в селе Пристень. Мужчина скончался на месте еще до прибытия бригады скорой помощи.

«Вследствие атаки на второй автомобиль ранены двое. У женщины минно-взрывная травма и незначительные ожоги на руке, у мужчины — минно-взрывная травма и ссадины рук и ног», — уточнил Гладков.

В Валуйской ЦРБ им оказали необходимую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Еще один человек пострадал при атаке ВСУ по машине в районе села Болдыревка. Мужчину с баротравмой и минно-взрывной травмой увезли в городскую больницу № 2 Белгорода.

Утром 14 августа ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области. Днем над областным центром заметили рой дронов. Гладков сообщал о повреждении многоквартирных домов, торгового и частного сектора, а также автомобилей.