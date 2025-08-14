ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на здание правительства Белгородской области

Украинские боевики атаковали здание правительства Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Шел сейчас пешком, в это время ударили по зданию правительства. Есть небольшие повреждения», — сказал он.

Гладков призвал местное население соблюдать осторожность и отметил сложную оперативную обстановку.

«Слава богу, никто не пострадал. Прислушивайтесь к сигналам оповещения и подписывайтесь на Telegram-каналы с оповещением», — добавил глава региона.

Днем ранее беспилотник ВСУ повредил храм в белгородском поселке. Обломки дрона также посекли припаркованный автомобиль, три БПЛА взорвались во дворах частных домов, повредив хозяйственные постройки и заборы.