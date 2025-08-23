Украинские дроны сбили на подлете НПЗ в Краснодарском крае
Краснодарский оперштаб заявил об атаке дронах на НПЗ в Северском районе
В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников нефтеперерабатывающий завод и объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба региона.
«БПЛА уничтожены дежурными силами ПВО. Обломки беспилотников упали в полях около поселков Ильский и Афипский», — отметила в Telegram-канале оперштаба.
Фрагменты БПЛА нашли у железнодорожного переезда в селе Львовское.
Обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работают экстренные службы.
Днем 23 августа силы ПВО уничтожили беспилотник в Тосненском районе Ленинградской области. Разрушений и пострадавших нет. Минувшей ночью ПВО России сбила семь украинских дронов над несколькими регионами страны.