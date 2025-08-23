Украинские дроны сбили на подлете НПЗ в Краснодарском крае

Краснодарский оперштаб заявил об атаке дронах на НПЗ в Северском районе

В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников нефтеперерабатывающий завод и объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба региона.

«БПЛА уничтожены дежурными силами ПВО. Обломки беспилотников упали в полях около поселков Ильский и Афипский», — отметила в Telegram-канале оперштаба.

Фрагменты БПЛА нашли у железнодорожного переезда в селе Львовское.

Обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работают экстренные службы.

Днем 23 августа силы ПВО уничтожили беспилотник в Тосненском районе Ленинградской области. Разрушений и пострадавших нет. Минувшей ночью ПВО России сбила семь украинских дронов над несколькими регионами страны.