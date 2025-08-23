Семь дронов ВСУ сбили над регионами России ночью

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Четыре БПЛА самолетного типа ликвидировали над Ростовской областью, два — над Волгоградской.

«Один — над территорией Краснодарского края», — уточнили в министерстве.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за атаки дронов ВСУ на регион пострадали ребенок и двое взрослых. Падение обломков БПЛА привело к возгоранию сухой травы в районе хутора Крапцовский.

Накануне в Курской области из-за удара ВСУ пострадали три сотрудницы АО «Толпино». Они получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.