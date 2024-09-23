Украинские дроны атаковали Губкин в Белгородской области

Украинские боевики атаковали с помощью дронов город Губкин в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Из-за рухнувших беспилотников повреждения получили 10 легковых автомобилей, а также остекление шести квартир в трех домах.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.

В ночь на 23 сентября средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами восемь беспилотников. Военные нейтрализовали по четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями, сообщила пресс-служба Минобороны.

Вечером 22 сентября беспилотник уничтожили в районе деревни Новиково в Троицком административном округе Москвы. Местные жители услышали громкий хлопок, причиной которого оказался подрыв упавшего обломка дрона. Опасный предмет ликвидировали представители спецслужб, вторичного возгорания не последовало.