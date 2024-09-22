Обломок беспилотника уничтожили в деревне Новиково в Москве

Жители деревни Новиково в Троицком административном округе Москвы услышали громкий звук, похожий на взрыв. Источник 360.ru объяснил причину хлопка.

По информации источника, спецслужбы совершили подрыв обломка беспилотника. Вторичного возгорания не последовало. На место происшествия выехали следователи.

Накануне из-за угрозы атаки беспилотников закрыли аэропорты Волгограда и Астрахани. Власти вводили план «Ковер».

В Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали семь бойцов самообороны и глава администрации Яснозоренского сельского поселения. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро — в среднетяжелом.